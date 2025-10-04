Casa Moderna e Saperi&Sapori: pubblico numeroso tra gli stand di Udine Fiere

Doppio evento a Udine Fiere fino a lunedì 6 ottobre.

A Udine Fiere corre energia positiva, curiosità, interesse, voglia di informarsi e di aggiornarsi. Il pubblico ha fatto sentire la sua importante presenza animando gli stand di Casa Moderna e di Saperi&Sapori, che fino e lunedì 6 ottobre si confermano gli appuntamenti irrinunciabili dedicati alla casa, all’abitare e alle chicche eccellenti dell’artigianato e dell’enogastronomia made in FVG.



Attraverso questa manifestazione, le aziende incontrano le esigenze e le aspettative di un pubblico alla ricerca di soluzioni da toccare con mano, provare, ammirare e degustare.

I visitatori e gli appuntamenti.

Il target dei visitatori è vario non solo per categoria (tecnici, professionisti e operatori del mondo casa-edilizia), ma anche per età: dai bambini indaffarati nei laboratori creativi, ai giovani studenti del Cefs/Formedil e del Cefap impegnati nelle dimostrazioni pratiche di arte muraria e arredo urbano. Non mancano le famiglie (per loro c’è la promozione speciale d’ingresso) e le giovani coppie in cerca di idee e proposte per la loro futura casa.

Oggi Casa Moderna è stata anche il contesto ideale della Gara di Arte Muraria valida per la selezione regionale Ediltrophy 2025. Alla competizione, organizzata da Cefs – Formedil Udine, hanno preso parte numerosi ragazzi. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la coppia formata da Tristan Massimo Sattolo e Nura Erjon, premiati dal Presidente della Fiera Antonio Di Piazza e dal Direttore di Formedil Loris Zanor.

Domenica e lunedì, stand aperti dalle 10.00 alle 20.00 con la possibilità di prenotare la consulenza d’arredamento gratuita con gli Architetti.