Ceghedaccio, parte la caccia al biglietto per l’edizione 2025

Partita la corsa al biglietto per il Ceghedaccio 2025, in programma alla fiera di Udine venerdì 24 ottobre.

A un mese esatto dal ritorno del Ceghedaccio, il “one day show” più atteso dell’autunno, è ufficialmente partita la caccia al biglietto per non lasciarsi sfuggire l’appuntamento di venerdì 24 ottobre, come sempre alla fiera di Udine. Un evento “made in Fvg” unico in Italia che richiama ogni volta migliaia di appassionati pronti a vivere una notte all’insegna della musica, dello stile e dell’atmosfera inconfondibile degli anni ’70, ’80 e ’90.

Il Ceghedaccio è una serata che vuole trasmettere le “vibes” delle discoteche di un tempo. Il suo successo non si limita al Friuli Venezia Giulia, ma abbraccia Slovenia, Carinzia e sempre più regioni italiane, a conferma del fascino di un evento capace di far viaggiare nel tempo, tra dischi intramontabili e ricordi che non passano mai di moda.

Dalle 20 all’1.30 di notte, come la rigorosa tradizione vuole, il cuore pulsante sarà la musica, con i vinili scelti da una collezione di oltre 20 mila titoli e performance live. Un viaggio sonoro tra icone come Michael Jackson, Duran Duran, Queen, Village People, Bee Gees, Abba, Boney M., Donna Summer, Madonna, Corona, Gala e tanti altri. A rendere ancora più spettacolare l’esperienza saranno la scenografia e gli effetti speciali degni di un grande concerto.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla convivialità. Sono disponibili e prenotabili sul sito i “servizi extra” per soddisfare diverse esigenze, come tavoli e posti a sedere, vip park, eccetera e all’esterno l’area food offrirà la possibilità di cenare già prima dell’inizio della serata e di “ricaricare le energie” durante tutta la notte con una selezione di prelibatezze locali. Immancabile poi il corner “alcol free”, molto apprezzato nelle ultime edizioni, dove sarà possibile gustare birre e drink analcolici per un divertimento sicuro e responsabile. Come di consueto a disposizione anche i pullman da Trieste e Pordenone con i posti prenotabili sul sito internet della manifestazione.

“Il Ceghedaccio è un evento che mantiene vive le regole di ieri ma conquista sempre più anche i giovani di oggi – sottolinea il patron Renato Pontoni –. Ogni edizione è una festa collettiva, dove musica, regole e sicurezza vanno di pari passo per regalare al pubblico un’esperienza che resta nel cuore”.