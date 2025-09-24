Sigilli della polizia, chiuso per 20 giorni il locale di Premariacco dove lo scorso luglio ci fu un caso di violenza sessuale.

Il Questore di Udine ha disposto la sospensione per venti giorni della licenza di somministrazione e di pubblico spettacolo di un noto locale pubblico di Premariacco, con un provvedimento che è stato notificato in data odierna al gestore, a seguito di gravi fatti che vi sono avvenuti il 4 e 5 luglio e che hanno coinvolto due giovani ragazze presenti nel locale.

In particolare, nella serata del 4 luglio a seguito di una segnalazione per rissa tra avventori nel locale dove si svolgeva un evento con musica e ballo una pattuglia dei carabinieri è giunta presso il locale.

All’arrivo dei militari, un addetto alla sicurezza ha riferito che la rissa era stata sedata e che le persone coinvolte erano già state allontanate.

Nella circostanza, l’addetto alla sicurezza ha indicato due persone responsabili di una violenza sessuale consumatasi nei pressi del locale stesso in danno di una minore che ha confermato quanto è accaduto e ha individuato immediatamente i responsabili della violenza subita in seguito denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Successivamente, il 5 luglio, un’altra ragazza minore si è sentita male nel locale in questione in quanto aveva assunto una quantità smodata di alcolici ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

La decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza assunta con funzione preventiva e non punitiva, è stata adottata a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.