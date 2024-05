Benedetto il quadro dedicato al Beato Federico Ozanam.

Domenica 19 maggio 2024 è stato appeso e solennemente benedetto un quadro del Beato Federico Ozanam nella chiesa di Sant’Osvaldo, quartiere di Udine.

Il quadro, rappresenta per i fedeli, un esempio da seguire e imitare. La carità, fulcro dell’attività del Beato, attualmente così dimenticata, deve di nuovo essere al centro dell’operato dei cristiani. Prima della santa messa lo storico Maurizio Ceste ha parlato ai fedeli ed ai Vincenziani dell’opera del Beato. Alla cerimonia hanno partecipato i fedeli del quartiere i Vincenziani della provincia di Udine, il nuovo Vescovo e le rappresentanze civili con il sindaco ed l’assessore competente per l’equità sociale. Interessante anche l’incontro con i giovani (oltre ogni attesa la partecipazione) il giorno precedente nell’oratorio parrocchiale. In tale occasione Maurizio Ceste ha illustrato l’attualità della figura e dell’opera di Ozanam.

“Ringrazio i fedeli che hanno partecipato numerosi – commenta il presidente della San Vincenzo Conferenza di Sant’Osvaldo Anselmo Snidar – i Vincenziani della provincia, lo storico Maurizio Ceste, la presidente regionale e quella Provinciale ricordando che senza il loro aiuto la manifestazione non sarebbe stata possibile. Grazie anche ai Vincenziani, che hanno operato dietro i fornelli per il pranzo comunitario”.