Louis Burger lancia un panino speciale per festeggiare l’Hamburger Day

Il 28 maggio si festeggia in tutto il mondo l’Hamburger Day: questo giorno è un tributo al piatto più iconico e amato al mondo, l’hamburger, un simbolo culinario che fa venire l’acquolina in bocca solo al pensiero. Gustoso e adatto ad ogni occasione, è un piacere da assaporare morso dopo morso.

Louis Burger, il rinomato food concept nato a Udine nel 2018 dall’ambizione di due giovanissimi Luigi Guarino e Carmela Froncillo, vuole festeggiare in grande stile: infatti lancia oggi “Non lo abbiamo Grosso”, un burger estremamente grande con hamburger di Chianina (180g), Prosciutto crudo di Parma, Crocchette di patate, Mozzarella di bufala e maionese…una vera delizia per il palato impossibile da mangiare in un morso solo.

Dall’Americaro, al Porkavacca, al Coccodè, fino al Frikata: pollo, manzo, variante vegan e senza glutine: Louis propone burger con combinazioni originali, porzioni abbondanti e nomi particolari…più livelli di gusto che possano soddisfare tutti i palati, il tutto nel rispetto del modello AEIO di Louis – Ama, Esagera, Ispira, Ora.

Il modello AEIO si riflette in un prodotto che viene considerato unico e porta con sé quattro valori fondanti: Ama: la scelta dei prodotti nasce da combinazioni che piacciono e vengono testati; Esagera: la scelta del pane e delle materie spesso sono improbabili, ma perfette per certi palati; Ispira: Louis è coraggioso e continua a rivalutare il suo prodotto, perché questo deve ispirare sempre a fare un 5% meglio rispetto a prima; Ora: La fantasia che diventa realtà, cioè quello che Louis ha sempre immaginato, un’idea che rende realtà e quindi ora. Esiste nel momento in cui viene creata.