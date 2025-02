Robot negli interventi di Chirurgia Toracica all’ospedale di Udine.

La Chirurgia Toracica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha inaugurato un nuovo capitolo nell’aprile 2024 con l’introduzione dei robot. Questa tecnologia all’avanguardia, adottata in centri ospedalieri di riferimento con elevati volumi di attività, promette di rivoluzionare gli interventi, migliorando gli esiti clinici e riducendo i rischi per i pazienti.

A guidare l’innovazione è il professor Andrea Zuin, direttore della struttura, che sottolinea come la combinazione tra tecnologia avanzata, formazione continua del personale e ricerca clinica permetta di consolidare un approccio chirurgico sempre più innovativo e preciso.

I vantaggi della chirurgia robotica

L’introduzione della chirurgia robotica vanta numerosi vantaggi rispetto alle tecniche chirurgiche tradizionali, tra cui l’aumento della sicurezza degli interventi, la riduzione delle complicanze post-operatorie e l’accelerazione del recupero post-operatorio. Inoltre, questa tecnologia consente una maggiore visibilità e un controllo superiore durante le procedure, migliorando così la qualità complessiva delle cure.

“L’introduzione del sistema Da Vinci Xi rappresenta un passo fondamentale per il nostro centro. Grazie a questa tecnologia, saremo in grado di effettuare interventi con maggiore precisione, riducendo i rischi e migliorando i risultati per i nostri pazienti” spiega il professor Zuin.

Il sistema robotico Da Vinci Xi permette ai chirurghi di eseguire operazioni complesse attraverso piccole incisioni cutanee, utilizzando strumenti robotici controllati a distanza. Questo sistema avanzato offre una visione tridimensionale ad alta definizione del campo operatorio e una maggiore articolazione degli strumenti, consentendo movimenti più precisi e meno invasivi rispetto alla chirurgia videotoracoscopica tradizionale.

Tale sistema permette di curare con tecnica mini-invasiva quasi tutta la patologia toracica, principalmente tumori del polmone e del mediastino, permettendo di trattare in maniera mini-invasiva anche casi complessi che, in assenza della tecnica robotica, non potrebbero fruire di un approccio videotoracoscopico, ma verrebbero trattati con tecniche tradizionali invasive. Con l’adozione del sistema Da Vinci Xi, il Centro di Chirurgia Toracica di Udine si posiziona all’avanguardia nel panorama chirurgico regionale.

Nel biennio 2023-2024, la Struttura ha effettuato 800 interventi, di cui 364 per patologia oncologica maggiore polmonare, pleurica e mediastinica con un aumento della complessità degli interventi in ambito oncologico nel corso dell’ultimo anno. “Siamo il primo Centro di Chirurgia Toracica del Friuli Venezia Giulia ad aver adottato questa tecnologia – conclude Zuin- con l’esecuzione, fino ad oggi, di più di venti procedure chirurgiche complesse, perseguendo l’obiettivo di offrire ai pazienti un’assistenza di eccellenza basata sulle tecnologie più avanzate attualmente disponibili”.