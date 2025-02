Incendio in una casa di Treppo Carnico, tetto distrutto. Due intossicati

L’incendio in un’abitazione a Zenodis di Treppo Carnico.

Due abitazioni sono rimaste coinvolte dall’incendio scoppiato in via Giovanni XXIII ai civici 43/a e 45 a Zenodis di Treppo Carnico. Le fiamme erano già sviluppate all’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco che con impegno e determinazione le hanno estinte contenendo i danni ai fabbricati.

Il tetto di una delle due abitazioni, al civico 43/a, risulta gravemente danneggiato ed il fabbricato risulta inabitabile anche a causa dei danni derivanti dall’acqua utilizzata per spegnere l’incendio. Il civico 45 è stato interessato in maniera minore e risulta in parte abitabile. In cura, per intossicazione da fumo, i due abitanti del civico 43/a mentre gli abitanti del civico 45 non erano presenti al momento dell’incendio. Le cause sono in via di accertamento. Sul posto squadre VF di Tolmezzo Gemona del Friuli, Cercivento, Paularo e della Sede centrale di Udine. Presenti inoltre i carabinieri di Paularo e personale SORES.