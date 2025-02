Minaccia un coetaneo con il coltello, denunciato un 15enne

L’episodio di minacce all’autostazione di Gemona.

Ha brandito un coltello a serramanico per minacciare, per futili motivi, un ragazzo di 15 anni: l’episodio, avvenuto lo scorso sabato 18 gennaio, attorno alle 17, nei pressi dell’autostazione di Gemona del Friuli, ha portato oggi, giovedì 6 febbraio, alla denuncia del presunto responsabile, un giovane nato nel 2009 e residente in Carnia.

La vittima, subito dopo l’accaduto, ha sporto denuncia, dando il via alle indagini condotte dai carabinieri di Gemona. Le verifiche hanno portato all’identificazione del presunto aggressore, ora accusato di porto abusivo d’armi e minacce aggravate.