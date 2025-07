Cinema all’aperto a Udine: arriva Battle Royale, l’antesignano di Squid Games

Al Giardino Loris Fortuna di Udine arriva Battle Royale.

Appena un film soffia sulle sue prime 25 candeline, il pubblico si spezza inevitabilmente a metà: ci sono gli spettatori più grandicelli che l’hanno visto sul grande schermo, quand’è uscito, e ci sono gli spettatori più giovani che ne hanno soltanto sentito parlare. O che, magari, l’hanno recuperato più tardi con l’homevideo. In entrambi i casi, il cinema all’aperto del Giardino Loris Fortuna ha deciso di festeggiare allegramente un po’ di compleanni cult: ecco “25 il 25”, la sezione dedicata ai titoli che tagliano il traguardo del quarto di secolo!

Dopo Alta fedeltà, tocca al leggendario antesignano di Squid Games, Battle Royale, con un Takeshi Kitano davvero malvagio! Il film sarà in programma domenica 20 luglio alle ore 21.30 in versione originale con sottotitoli in italiano. Amato, odiato, imitato, idolatrato, Battle Royale non è solo un cult ma un riferimento culturale per il 20° secolo. Il gioco al massacro fra studenti organizzato dal governo e gestito da un sadico insegnante è uno specchio deformante della società giapponese, diretto con ritmo rock e visionarietà esplosiva, con sottile sadismo e violenza slapstick.

La biglietteria del cinema all’aperto, ricordiamo, apre alle 21.00. La prevendita online è invece attiva sul sito www.visionario.movie. Il cinema all’aperto al Giardino Loris Fortuna è un’iniziativa di Comune di Udine + UdineEstate2025 con la collaborazione di CEC + Visionario + Mediateca Mario Quargnolo, con il supporto di Despar Nord e di Regione FVG, Europacinemas.