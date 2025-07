Maxi rissa a Cividale, giovanissimi si affrontano con bastoni ed estintore

La rissa tra una sessantina di giovanissimi a Cividale.

Mega rissa ieri sera a Cividale, nei pressi del Civiform. Secondo le prime ricostruzioni sono stati circa 60 i giovanissimi coinvolti nella violenza, per la maggior parte minori stranieri non accompagnati, di origine bengalese e egiziana.

Tutto sarebbe nato da un litigio tra poche persone, che in breve è degenerato rapidamente in una violenta rissa. I toni si sono surriscaldati e, in pochi minuti, l’intero cortile del centro si è trasformato in un campo di scontro. Preoccupati dall’escalation, gli operatori del Civiform hanno immediatamente lanciato l’allarme. In risposta, sono intervenute otto pattuglie dei Carabinieri. Durante i momenti più concitati, alcuni giovani hanno impugnato bastoni e utilizzato persino un estintore, generando ulteriore caos e paura tra gli altri ospiti e il personale.