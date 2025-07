Università di Udine tra le migliori in Italia: al top per servizi digitali e occupabilità

Nella classifica Censis sulle Università statali di medie dimensioni.

Per il terzo anno consecutivo l’Università di Udine è al secondo posto in Italia nella classifica Censis dei 18 atenei statali di medie dimensioni, quelli cioè da 10 a 20 mila studenti. La graduatoria annuale, giunta alla venticinquesima edizione, analizza tutte le università, pubbliche e private, per fornire una guida ai futuri iscritti. L’Ateneo friulano ottiene una media generale di 92,2, a pari merito con l’Università Politecnica delle Marche, e dopo Trento che mantiene il primo posto (93,7).

Rispetto al 2024, fra gli indicatori valutati, si conferma, per il quinto anno consecutivo, il primo posto di Comunicazione e servizi digitali. In miglioramento il parametro dell’Occupabilità, che sale al quarto posto a pari merito, stabili gli ottimi piazzamenti nei Servizi, nelle Strutture, nell’Internazionalizzazione.

«Siamo estremamente gratificati e soddisfatti dalla conferma dell’ottimo posizionamento – sottolinea il rettore Roberto Pinton –. Un risultato molto importante raggiunto grazie al lavoro di tutta la comunità universitaria che evidenzia la bontà del percorso intrapreso in questi anni per garantire ai nostri studenti un elevata qualità dei percorsi di studio e una piena fruibilità degli ambienti universitari».

La classifica.

Nel dettaglio, l’Ateneo friulano ha ottenuto 84 punti per i servizi agli studenti, 81 per le borse di studio, 96 per le strutture, 110 per comunicazione e servizi digitali, 80 per l’internazionalizzazione e 102 per l’occupabilità dei laureati.