La luna sott’acqua al Post-Cinema International Film Festival di Siracusa.

L’onirico e pluripremiato docufilm sul Vajont La luna sott’acqua (titolo inglese: The Moon Beneath the Water), del regista Alessandro Negrini, girato nel paese di Erto in Friuli prosegue il suo brillante percorso costellato di successi con una nuova prestigiosa tappa: il film è tra i film selezionati a Siracusa dal Post-Cinema International Film Festival interamente dedicato al cinema d’avanguardia e sperimentale, con film selezionati da tutto il mondo e che si terrà dal 30 maggio al 2 giugno nella città siciliana.

Il film di Negrini, con uno stile che unisce denuncia e realismo magico è interamente girato a Erto e con protagonisti gli stessi ertani; si è di aggiudicato premi in Italia e all’estero, tra cui il Premio Speciale della Giuria nel suo esordio in Inghilterra al Crossing the Screen – Eastbourne International Film Festival, definito dalla giuria “ una ballata ammaliante”, il premio Miglior Film nella sezione “Confini” dell’Ischia Film Festival, oltre ad essere stato selezionato in Irlanda, Portogallo, Brasile.

Il film scritto da Negrini insieme allo sceneggiatore Fabrizio Bozzetti, si avvale della voce narrante di Maria Pia Di Meo, voce ufficiale italiana di Meryl Streep, Jane Fonda, Vanessa Redgrave e tante altre star hollywoodiane, e della fotografia di Oddgeir Saether, DOP in Inland Empire di David Lynch.

La luna sott’acqua è una coproduzione Italia-Slovenia, prodotto da Incipit Film in co-produzione con Casablanca Film e Incandenza Film, e finanziato dalla Friuli Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Norwegian Film Institute e il fondo europeo Media.