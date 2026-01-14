Il Comune di Udine sbarca su WhatsApp e Telegram: nuovi canali per informare i cittadini

I canali Whatsapp e Telegram del Comune di Udine.

Il Comune di Udine amplia e rinnova i propri strumenti di comunicazione digitale aprendo i canali ufficiali su WhatsApp e Telegram. Una scelta con cui Palazzo D’Aronco punta a rafforzare il dialogo con la cittadinanza, rendendo l’informazione istituzionale sempre più accessibile, moderna e in linea con le abitudini quotidiane delle persone.

L’obiettivo è quello di garantire un rapporto diretto, semplice e costante con cittadine e cittadini, sfruttando due applicazioni di messaggistica ormai diffuse capillarmente. Attraverso WhatsApp e Telegram, il Comune intende assicurare una comunicazione rapida e puntuale, capace di raggiungere un pubblico ampio e trasversale, valorizzando iniziative, progetti, servizi e tutto ciò che accade in città.

Sui nuovi canali saranno pubblicate notizie e comunicati relativi a numerosi ambiti: eventi e rassegne culturali, progetti per la città, decisioni della giunta comunale, informazioni su mobilità e cantieri, servizi pubblici, scadenze, comunicazioni sulla sicurezza, allerte meteo e aggiornamenti di interesse pubblico.

I canali WhatsApp e Telegram si affiancano alla presenza social del Comune di Udine, già attivo su Facebook (Comune di Udine) e Instagram (@comune_udine), oltre che sui profili tematici dedicati alla Biblioteca Civica Vincenzo Joppi, ai Civici Musei, a Friuli Doc e alle pagine Udine Qua la Zampa, Furlan in Comun e Agente Lio.

L’iscrizione ai canali è libera e gratuita. Non si tratta di chat o conversazioni, ma di veri e propri feed informativi, nei quali il Comune invia comunicazioni sempre consultabili in modo ordinato. I messaggi non genereranno notifiche invasive e conterranno link di rimando ai singoli contenuti o alle notizie complete pubblicate sul sito istituzionale, per consentire eventuali approfondimenti.

Per quanto riguarda la tutela della privacy, i canali WhatsApp e Telegram garantiscono il completo anonimato: gli iscritti non potranno in alcun modo visualizzare o conoscere l’identità degli altri utenti.