Furti a raffica in negozi e centri sportivi: fermato il ladro seriale in bicicletta

L’uomo ha messo a segno una serie di furti spostandosi in bicicletta.

Una serie di furti notturni ha messo in allarme l’Isontino ma i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore. Per circa un mese, infatti, un uomo ha messo a segno diversi colpi ai danni di negozi e centri sportivi, tra Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo e Sagrado.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il soggetto agiva sempre da solo, entrando in azione intorno alla mezzanotte e rubando prevalentemente denaro contante e bevande alcoliche. Fin dalle prime fasi delle indagini, i Carabinieri hanno individuato una costante nel modus operandi: l’uomo si spostava esclusivamente in bicicletta, dileguandosi poi sempre nella medesima direzione.

Le indagini.

La crescente preoccupazione manifestata dai commercianti colpiti e la ripetitività dei furti hanno portato i militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo a intensificare l’attività investigativa, stringendo il cerchio attorno al sospettato mediante appostamenti e mirate attività di osservazione, concluse nei giorni scorsi.

Determinante ai fini dell’identificazione è stato l’approfondito lavoro di analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, esaminati frame per frame, che ha consentito di individuare tratti somatici distintivi e particolari dell’abbigliamento indossato durante i furti.

Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo, è stata rinvenuta gran parte della refurtiva, immediatamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Sono stati inoltre sequestrati gli indumenti utilizzati durante i colpi e immortalati dalle telecamere di sicurezza dei vari esercizi commerciali. Il soggetto è stato quindi identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato continuato. L’operato degli inquirenti ha così consentito di ricostruire un quadro probatorio, frutto di una prolungata attività investigativa e della collaborazione con i commercianti derubati.