Incidente tra auto e moto all’interno della Galleria Fara, a Montereale Valcellina: muore motociclista di 35 anni.

Tragico schianto tra auto e moto in galleria, muore motociclista di 35 anni. L’allarme è scattato poco prima delle 18.30 di ieri, domenica 7 giugno, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto dalla Sores una richiesta di intervento per un incidente stradale tra un’autovettura e un motociclo con successivo incendio del motociclo, all’interno della Galleria Fara nel comune di Montereale Valcellina.

Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra del distaccamento di Maniago, supportata dall’autobotte della sede centrale, mentre i soccorritori si recavano verso l’ingresso sud/est della galleria e venivano avvisati che dal tunnel erano usciti tutti i mezzi, tranne quelli coinvolti nello scontro.

Le occupanti dell’auto incidentata, tre donne, erano state fatte salire, sotto shock, in un automezzo di passaggio e accompagnate all’uscita nord/ovest della galleria. Al loro arrivo all’imbocco sud/est i vigili del fuoco sono entrati nel tunnel, completamente invaso dal fumo e con una visibilità inferiore ai 5 metri, e dopo aver percorso circa 1.500 metri hanno trovato il motoveicolo in fiamme provvedendo a spegnere l’incendio.

Niente da fare per il motociclista.

Le operazioni di spegnimento sommate all’azione dei ventilatori della galleria hanno fatto sì che il fumo nel tunnel iniziasse a diradarsi permettendo al personale sanitario di entrare nel tunnel e raggiungere il motociclista che si trovava a una decina di metri dal motoveicolo. Una volta raggiunto il motociclista il personale medico ha solo potuto constatarne il decesso. Si tratta di un uomo di 35 anni, residente nel trevigiano.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro e di tutta la galleria. Il tunnel è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni per tutta la durata dell’intervento di soccorso, della messa in sicurezza e dei rilievi delle forze dell’ordine intervenute.