Da Tony Pitony a Johnny Marr: al via l’estate dei concerti al Castello di Udine

Al Castello di Udine prende il via la nuova rassegna di concerti estivi organizzata da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con il Comune di Udine, e inserita nel programma di Udinestate 2026. Cinque serate speciali che porteranno nel cuore del capoluogo friulano alcuni tra i protagonisti più interessanti della nuova scena musicale italiana, una grande star del rock internazionale e quattro icone della storia del progressive rock mondiale.

Con questa programmazione, il Castello di Udine si conferma uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo in Friuli Venezia Giulia, capace di ospitare progetti artistici di respiro nazionale e internazionale in una cornice storica e paesaggistica di grande richiamo.

Un cartellone tra nuove scene e grandi protagonisti internazionali

La rassegna si apre venerdì 19 giugno con il concerto di okgiorgio, tra gli artisti più innovativi della nuova musica elettronica italiana. Produttore, musicista e performer, ha saputo distinguersi negli ultimi anni per un linguaggio che unisce elettronica, pop e sperimentazione, imponendosi come uno dei nomi più seguiti della scena contemporanea. Il concerto inizierà alle ore 21:00 con apertura porte alle 19:00.

Sabato 20 giugno e lunedì 22 giugno sarà la volta di Tony Pitony, tra le rivelazioni più seguite della musica italiana recente. Il suo progetto artistico si distingue per un’estetica che mescola ironia, performance e contaminazioni stilistiche, e ha raggiunto in pochi mesi numeri importanti in termini di ascolti e visualizzazioni. Anche in questo caso i concerti inizieranno alle ore 21:00 con apertura delle porte alle 19:00.

Il prog internazionale e le grandi icone del rock

Il 6 luglio il Castello ospiterà i BEAT, straordinario progetto internazionale che riunisce alcuni tra i più autorevoli musicisti della scena mondiale: Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey. La formazione è impegnata nella reinterpretazione del repertorio degli anni Ottanta dei King Crimson, in un’operazione musicale di grande rilievo.

Il 20 luglio sarà invece la volta di Johnny Marr, autentica leggenda del rock britannico e tra i chitarristi più influenti degli ultimi quarant’anni, nonché fondatore e anima creativa degli Smiths, band che ha segnato profondamente la musica degli anni Ottanta.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21:00, con apertura delle porte alle 19:00. I biglietti ancora disponibili per gli appuntamenti con okgiorgio, BEAT e Johnny Marr sono in vendita online su Ticketone.it, Eilo.it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sui siti www.vignapr.it e www.fvgmusiclive.it.