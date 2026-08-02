Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 3 agosto

Il quadro meteo sul Friuli Venezia Giulia resta dominato dalla presenza dell’anticiclone africano, che continua a garantire sulla nostra regione tempo decisamente stabile e il continuo afflusso di correnti molto calde e secche. Lunedì 3 agosto, il cielo si manterrà in prevalenza sereno su gran parte del territorio, lasciando spazio al massimo a qualche isolato e leggero annuvolamento sulle zone alpine, mentre i venti soffieranno con regime di brezza.

Le temperature si confermano estremamente elevate su tutti i comparti. Nei valori diurni il gran caldo picchierà con maggiore intensità sulla pianura, dove si toccheranno i 36 e 38 gradi a fronte di minime comprese tra 22 e 25 gradi.

La notte darà invece poco respiro lungo la costa, con valori minimi molto alti compresi tra 27 e 29 gradi e massime che durante il giorno raggiungeranno i 31-34 gradi. L’aria calda si farà sentire nettamente anche in quota, con valori medi registrati a 25 gradi a 1000 metri di altitudine e a 17 gradi alla quota di 2000 metri.