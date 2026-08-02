Medici e infermieri scendono in pista: alla Maratonina di Udine il campionato dei sanitari

La Maratonina Internazionale Città di Udine 2026 avrà un appuntamento in più nel suo programma: il prossimo 20 settembre la mezza maratona udinese ospiterà la prima edizione della Fiaso Run – Una corsa della salute, il primo Campionato nazionale degli operatori sanitari.

L’iniziativa porterà in città medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, professionisti e manager del mondo della sanità, con l’obiettivo di unire sport, prevenzione e promozione dei corretti stili di vita. Il progetto è promosso dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) con il supporto dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc).

Un fine settimana dedicato a salute e prevenzione

Il calendario prenderà il via sabato 19 settembre con il convegno “Attività fisica e salute, è ora di muoversi!”, in programma dalle 16.30 alle 19.30 nella Sala Ajace di Palazzo d’Aronco.

All’incontro parteciperanno il ministro della Salute Orazio Schillaci, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del sistema sanitario, delle associazioni e del territorio.

Alle 17.30 è previsto il confronto “L’alleanza tra attività fisica e salute”, dedicato al ruolo del movimento nella prevenzione delle malattie croniche, nel benessere delle persone e nella sostenibilità del sistema sanitario. Tra i testimonial del mondo sportivo ci sarà anche la campionessa olimpica Manuela Di Centa.

In centro Udine il Villaggio della Salute e dello Sport

Accanto al convegno e alla gara sarà allestito nel centro città il Villaggio della Salute e dello Sport, uno spazio aperto a cittadini e famiglie. Il programma, ancora in fase di definizione, prevede screening gratuiti, attività di informazione e sensibilizzazione, incontri con esperti e iniziative dedicate alla prevenzione.

L’obiettivo è portare la cultura della salute fuori dai soli luoghi di cura e renderla più vicina alla vita quotidiana.

La sfida riservata agli operatori sanitari

La novità principale della Maratonina 2026 sarà la Fiaso Run, con una classifica dedicata agli operatori sanitari partecipanti. Alla gara potranno prendere parte medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, professionisti e manager del settore. Al termine saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo.

“Con Fiaso Run vogliamo portare la prevenzione nel cuore delle città e renderla più vicina alle persone, attraverso occasioni concrete di informazione, partecipazione e movimento. Prendersi cura della propria salute significa anche adottare ogni giorno stili di vita più sani: il nostro compito è aiutare cittadini e famiglie a farlo”, ha dichiarato il presidente Fiaso Giuseppe Quintavalle.

“Udine sarà il punto di partenza di un format che si vuole estendere ad altre città italiane, mettendo in rete aziende sanitarie, istituzioni, professionisti e associazioni”, ha aggiunto.

AsuFc: “La prevenzione deve incontrare le persone”

Anche l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha scelto di sostenere l’iniziativa “perché la prevenzione deve uscire dai soli luoghi di cura e incontrare le persone nella loro quotidianità, secondo un approccio che fa parte anche delle nostre policy di benessere aziendale”, ha spiegato il direttore generale Denis Caporale. “Fiaso Run offre a Udine l’opportunità di veicolare ad ampio raggio il messaggio della fondamentale importanza dell’attività fisica e degli stili di vita sani“, ha aggiunto.

Le iscrizioni alla Fiaso Run seguiranno le indicazioni pubblicate sul portale della Maratonina di Udine. L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Maratonina Udinese, presieduta da Paolo Bordon.