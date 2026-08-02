Incendio lungo la strada a Savogna d’Isonzo: in fiamme le sterpaglie

Un incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di domenica 2 agosto lungo la strada che collega la frazione di Castel Rubbia a San Michele del Carso, nel territorio comunale di Savogna d’Isonzo.

La segnalazione è arrivata alla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia pochi minuti prima delle 17.30. Considerato che la squadra AIB (Antincendio boschivo) del comando isontino era già impegnata nelle operazioni per il vasto incendio in corso sul Carso triestino, dal 115 sono state inviate sul posto una squadra operativa e un’autobotte dalla sede centrale.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Arrivati nell’area interessata dal rogo, i pompieri hanno operato insieme ai volontari AIB della Protezione civile, riuscendo a contenere rapidamente le fiamme.

L’incendio ha interessato una superficie limitata, con un fronte di circa 20 metri per 5 metri. Dopo lo spegnimento, le squadre hanno completato le operazioni con la bonifica dell’area bruciata, per evitare la ripresa di eventuali focolai. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.