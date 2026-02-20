Noemi sceglie Udine per il debutto del tour estivo: il concerto in Castello

Noemi in concerto a Udine.

Sarà il Castello di Udine a battezzare il nuovo viaggio live di Noemi. La data, fissata per il prossimo 8 luglio 2026 (ore 21.00), rappresenterà l’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia per l’artista, reduce da un anno di successi travolgenti che l’hanno vista protagonista della scena musicale, televisiva e radiofonica.

L’annuncio del “Noemi Live 2026” arriva sulla scia di un 2025 straordinario per l’artista. Il singolo “Bianca” ha chiuso l’anno al primo posto dell’airplay radiofonico, rimanendo stabilmente ai vertici delle classifiche per settimane. Ma non è solo la musica a parlare per lei: dall’esordio come attrice nella serie Netflix “Adorazione” alla conduzione su Rai Radio 1 con “Non solo parole”, Noemi si è confermata un’artista poliedrica, capace di unire critica e grande pubblico.

Uno spettacolo tra energia e intimità

I live estivi di Noemi si terranno in alcune fra le venue più prestigiose d’Italia, per vivere la musica dal vivo in un’atmosfera speciale e condividere l’emozione con una serie di hit che hanno caratterizzato la sua carriera, uno spettacolo intimo e potente allo stesso tempo, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, inserito nel calendario di UdinEstate, sono in vendita sul circuito Ticketone.

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano, è in grado di misurarsi con il pop, il soul, il R’n’B e il blues. Con 18 dischi di platino e 4 d’oro, in oltre dieci anni ha collaborato con grandi autori (tra cui Vasco Rossi, che ha scritto per lei “Vuoto a perdere”) e partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con “Se t’innamori muori”. Tra i suoi successi ricordiamo: “Glicine”, “Makumba” con Carl Brave e “Non ho bisogno di te”.

Nel 2023 ha omaggiato Anna Magnani ai David di Donatello e la sua celebre canzone “Sono solo parole” è finita in una memorabile scena del film “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti. Ha debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione” ed è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila. Nel 2025 ha pubblicato il suo settimo album, “Nostalgia”, seguito dai singoli “Non sono io” e “Oh ma” con Rocco Hunt.

A novembre 2025 è uscito “Bianca”, il singolo ha concluso l’anno al n. 1 dell’airplay radiofonico e rimane stabile per settimane ai vertici. Il suo ruolo d’artista non si limita solo alla musica, ma è stata in giuria a “Io Canto Family”, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.