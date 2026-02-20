Lisa Vittozzi guiderà l’Italia nel gran finale di Milano Cortina

La sappadina portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina.

Sarà la campionessa di Sappada a guidare l’Italia nel gran finale dei Giochi Olimpici Invernali: Lisa Vittozzi è stata ufficialmente scelta come portabandiera azzurra per la Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026, in programma domenica sera, 22 febbraio, nella cornice dell’Arena di Verona.

Accanto a lei sfilerà il campione del pattinaggio di velocità Davide Ghiotto, a comporre una coppia simbolo di un’edizione che resterà nella storia come la più vincente di sempre per i colori azzurri, con un bottino complessivo di 26 podi.

L’Olimpiade del riscatto e della storia

La biathleta friulana, protagonista di un’Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell’inseguimento) e l’argento nella staffetta mista, si è confermata, con talento e determinazione, tra le grandi interpreti internazionali della disciplina, simbolo di resilienza dopo l’infortunio che le ha fatto saltare l’intera stagione 2024/2025.

L’emozione di Lisa Vittozzi

La campionessa ha accolto così la notizia della nomina da parte del Presidente Luciano Buonfiglio: “Il fatto di essere nominata portabandiera per la Cerimonia di Chiusura a Verona è per me un enorme motivo di orgoglio – ha dichiarato Lisa Vittozzi – Fra tanti atleti che meritavano di essere nominati in questa storica Olimpiade, è stata scelta la sottoscritta. Sono sinceramente senza parole e molto emozionata”.

Sotto le volte millenarie dell’Arena, la presenza di Vittozzi e Ghiotto (oro nell’inseguimento a squadre) celebrerà un’Italia capace di dominare la scena mondiale. Anche per il vicentino Ghiotto, trovarsi accanto all’atleta di Sappada è un onore: “Vedere il mio nome accanto a quello di una leggenda come Lisa Vittozzi fa un certo effetto”, ha ammesso il pattinatore.

La cerimonia, che inizierà alle ore 20.00, segnerà il passaggio di consegne ufficiale verso i prossimi Giochi, suggellando settimane di record e medaglie che hanno proiettato l’Italia ai vertici dello sport invernale mondiale.