Lisa Vittozzi guiderà l’Italia nel gran finale di Milano Cortina

20 Febbraio 2026

di Paola Tissile

La sappadina portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina.

Sarà la campionessa di Sappada a guidare l’Italia nel gran finale dei Giochi Olimpici Invernali: Lisa Vittozzi è stata ufficialmente scelta come portabandiera azzurra per la Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026, in programma domenica sera, 22 febbraio, nella cornice dell’Arena di Verona.

Accanto a lei sfilerà il campione del pattinaggio di velocità Davide Ghiotto, a comporre una coppia simbolo di un’edizione che resterà nella storia come la più vincente di sempre per i colori azzurri, con un bottino complessivo di 26 podi.

L’Olimpiade del riscatto e della storia

La biathleta friulana, protagonista di un’Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell’inseguimento) e l’argento nella staffetta mista, si è confermata, con talento e determinazione, tra le grandi interpreti internazionali della disciplina, simbolo di resilienza dopo l’infortunio che le ha fatto saltare l’intera stagione 2024/2025.

L’emozione di Lisa Vittozzi

La campionessa ha accolto così la notizia della nomina da parte del Presidente Luciano Buonfiglio: “Il fatto di essere nominata portabandiera per la Cerimonia di Chiusura a Verona è per me un enorme motivo di orgoglio – ha dichiarato Lisa Vittozzi – Fra tanti atleti che meritavano di essere nominati in questa storica Olimpiade, è stata scelta la sottoscritta. Sono sinceramente senza parole e molto emozionata”.

Sotto le volte millenarie dell’Arena, la presenza di Vittozzi e Ghiotto (oro nell’inseguimento a squadre) celebrerà un’Italia capace di dominare la scena mondiale. Anche per il vicentino Ghiotto, trovarsi accanto all’atleta di Sappada è un onore: “Vedere il mio nome accanto a quello di una leggenda come Lisa Vittozzi fa un certo effetto”, ha ammesso il pattinatore.

La cerimonia, che inizierà alle ore 20.00, segnerà il passaggio di consegne ufficiale verso i prossimi Giochi, suggellando settimane di record e medaglie che hanno proiettato l’Italia ai vertici dello sport invernale mondiale.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE