Le prossime sedute dei Consigli di Quartiere partecipati a Udine.

Il Comune di Udine ha reso noto le date delle prossime sedute dei Consigli di Quartiere partecipati, occasioni importanti di ritrovo, ascolto della comunità, e confronto su temi di interesse locale con l’amministrazione.

Il primo degli incontri in programma in settimana è dedicato al Consiglio di Quartiere 1 “Udine Centro”, si terrà lunedì 7 aprile alle ore 19 presso la Sala Madrassi di via Gemona 66. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono il tema della sicurezza nella zona della Stazione di Posta, l’attività preventiva e il potenziamento dell’illuminazione pubblica nell’area di piazzale della Repubblica. Verranno inoltre discusse le future sedute e altre questioni di interesse.

Martedì 8 aprile sarà la volta del quartiere 6 di “San Paolo-Sant’Osvaldo”, il cui consiglio si ritroverà in Sala Sguerzi, in via Santo Stefano 5, alle ore 18.30. All’ordine del giorno l’analisi delle candidature alla carica di coordinatore di quartiere e la successiva elezione.

Infine mercoledì 9 aprile, alle ore 18, sarà la volta del quartiere 7 “Chiavris-Paderno”. I rappresentanti del quartiere a nord si uniranno presso la sede dell’Università della Terza età “Paolo Naliato”, in via Piemonte 82/9. Durante la seduta si analizzeranno i dati demografici della zona, si parlerà di tematiche di attualità di quartiere e si programmeranno i prossimi incontri.