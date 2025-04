L’incidente a Basiliano ieri intorno alle 19.

Incidente ieri poco dopo le 19 a Basiliano, all’incrocio tra Via Roma e Via Europa Unità. Le squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo, in rientro presso la propria sede dopo aver terminato un altro intervento, transitando proprio su Via Roma, si sono imbattute in violento tamponamento tra due vetture, avvenuto da un paio di minuti.

Le squadre si sono fermate, hanno avvisato la sala operativa del comando vigili del fuoco di Udine, che ha allertato la SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), e applicando le Tecniche di Primo Soccorso Sanitario hanno prestato i primi soccorsi ai conducenti, feriti, dei due veicoli fino all’arrivo del personale sanitario che, una volta raggiunto il luogo del sinistro, ha preso in carico i due feriti e li ha trasportati all’ospedale.

Terminato il soccorso alle persone I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.