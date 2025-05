Una giornata per festeggiare i 25 anni del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Udine.

Una giornata di festa, confronto e partecipazione per celebrare un traguardo importante: martedì 3 giugno il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Udine festeggia i suoi primi 25 anni di attività. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, si svolgerà in Piazza Libertà e vedrà la presenza di circa 155 ragazzi, dagli 8 ai 14 anni, provenienti da tutti i Consigli comunali dei ragazzi di tutto il Friuli Venezia Giulia: fra gli altri ci saranno i consiglieri di Latisana, San Giorgio di Nogaro, Romans d’Isonzo, Basiliano, Sacile e Fiumicello.

Il programma.

La giornata si aprirà con l’accoglienza dei ragazzi e i saluti di benvenuto, a cui seguirà un laboratorio creativo a cura di Damatrà, realtà da sempre impegnata nella promozione della lettura, dell’arte e della partecipazione attiva. Il laboratorio prevede la creazione di installazioni artistiche attraverso parole significative che i giovani partecipanti avranno scelto per raccontare la loro esperienza di consiglieri e consigliere all’interno delle rispettive comunità. Ogni parola, scritta su un foglio A3, diventerà parte di un’opera collettiva che sarà poi esposta sia in Palazzo Comunale che in Biblioteca Civica.

“Sarà una giornata speciale dedicata al racconto delle nostre esperienze come cittadini attivi — spiegano i promotori dell’iniziativa —. Attraverso un laboratorio che ci coinvolgerà in prima persona, costruiremo un’installazione artistica per lasciare un segno della nostra presenza e del nostro impegno in città”.

Nel corso della giornata interverranno anche i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore friulano era infatti Sindaco dei ragazzi del suo paese, a testimonianza dell’importanza dell’impegno civile e del dialogo per la costruzione di una società consapevole e solidale.

Il saluto dell’Amministrazione Comunale.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale saranno il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e l’Assessore all’Istruzione, Università e Cultura, Federico Angelo Pirone.



“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un bell’esempio di democrazia vissuta e in questi 25 anni di strada ne è stata percorsa tanta. Siamo felici di celebrare questo importante traguardo, ringraziando sia i consiglieri attualmente in carica, sia tutti coloro che, nel corso di questi anni, hanno contribuito con il loro impegno e il loro entusiasmo. È un piacere poter festeggiare insieme anche agli altri Consigli Comunali dei Ragazzi della regione: un segnale forte di quanto sia importante offrire alle nuove generazioni l’opportunità di essere da subito partecipi e protagoniste della vita civile, perché il loro impegno non venga sempre rimandato a un “poi”, ma trovi spazio “subito e ora”.