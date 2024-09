La panchina dell’ascolto al Giardino del Torso a Udine.

Non solo la consueta “Passeggiata della salute”, ma anche l’inaugurazione della “Panchina dell’ascolto”. La 50&Più di Udine, associazione di over 50 aderente a Confcommercio, d’intesa con la rete di farmacie Apoteca Natura, invita, domenica 29 settembre con ritrovo alle 10.30 nel Giardino del Torso, ingresso da piazza Garibaldi, a un’iniziativa aperta a tutti, in un contesto che rimane quello del percorso della prevenzione avviato dall’associazione dei pensionati del commercio, del turismo e dei servizi con le farmacie udinesi di Apoteca Natura.

Nell’occasione sarà possibile praticare esercizi di yoga a corpo libero. In programma anche l’inaugurazione della “Panchina dell’ascolto”, che nel tempo darà la possibilità, a chi vorrà usufruirne, di condividere problemi oppure semplicemente scambiare opinioni o fare delle chiacchierate, con benefici sociali di indubbio valore.