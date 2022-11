Incidente sul ponte di Dignano, scontro tra 3 auto: interviene l’elisoccorso

L’incidente questa mattina sul ponte di Dignano.

Incidente frontale questa mattina sul ponte di Dignano. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate e una donna è rimasta incastrata nell’abitacolo.

Dopo l’allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto due ambulanze provenienti da San Daniele del Friuli e l’elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno liberato la donna e quindi affidata alle cure dell’equipaggio dell’elisoccorso che l’ha trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Altre due persone sono state soccorse e trasportate con le ambulanze all’ospedale di Udine. Fortunatamente nessuna è in pericolo di vita.

Il ponte è rimasto bloccato al traffico per permettere le operazioni di soccorso.