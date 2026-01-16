Per sicurezza, chiusi uffici e biblioteca in via Santo Stefano a Udine.

Durante la notte, è crollata una parte del controsoffitto del secondo piano dell’edificio comunale di via Santo Stefano 5, ex sede della VI Circoscrizione. Il cedimento è stato scoperto questa mattina all’apertura dello stabile. Fortunatamente al momento dell’evento non era presente nessuno e nessuno è rimasto ferito.

In via precauzionale, l’edificio è stato temporaneamente chiuso. Sono già in corso verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e garantire la sicurezza della struttura. All’interno dello stabile operano una bibliotecaria, tre assistenti sociali e, al piano terra, sono presenti sale polifunzionali utilizzate dalle associazioni di quartiere. La struttura è frequentata anche dall’agente di polizia locale del quartiere, impegnato a servizio della comunità.

Servizi sospesi: le alternative.

Per quanto riguarda la biblioteca di quartiere, tutti i servizi sono attualmente sospesi, ma resta possibile restituire i libri tramite il box esterno. Gli utenti possono inoltre rivolgersi alla biblioteca più vicina, la Biblioteca San Rocco in via Joppi 68. È previsto per lunedì un sopralluogo tecnico per la verifica strutturale e la definizione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.

“Per il momento l’edificio è stato chiuso e sono in corso le verifiche del caso – dichiara l’Assessora al Patrimonio Gea Arcella –. Siamo al lavoro per identificare spazi adeguati per accogliere le associazioni che normalmente svolgono la propria attività all’interno dello stabile e ci adopereremo per fornire una soluzione nel minor tempo possibile”.