Cuore Solidale 2026, il riconoscimento all’associazione Il Pellicano

All’associazione Il Pellicano il riconoscimento Cuore Solidale 2026 per il doposcuola gratuito che sostiene studenti e famiglie.

L’associazione Il Pellicano ODV è la vincitrice della seconda edizione del Premio “Santi Ermacora e Fortunato – Cuore Solidale 2026”, promosso dalla parrocchia della Cattedrale di Udine con il contributo del Comune di Udine per valorizzare le esperienze di solidarietà, inclusione e impegno civico che ogni giorno contribuiscono al benessere della comunità.

La decisione è stata assunta dalla Commissione di valutazione, che ha espresso apprezzamento per il numero e l’elevata qualità delle candidature pervenute, riconoscendo in ciascuna un significativo esempio di solidarietà, altruismo e partecipazione civica.

Il Premio è stato assegnato all’associazione, candidata dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Udine VI, Leonardo Primus, per il servizio di doposcuola gratuito svolto presso la scuola secondaria di primo grado “E. F. Bellavitis” del quartiere Aurora.

Le motivazioni.

Dal 2013 Il Pellicano ODV, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Udine VI, affianca gli studenti che incontrano difficoltà nel percorso scolastico, offrendo loro un sostegno quotidiano attraverso una rete di volontari che accompagna ciascun ragazzo nello studio e nella crescita personale. Un servizio completamente gratuito che, nel tempo, è diventato un importante punto di riferimento per molte famiglie e un esempio concreto di collaborazione tra scuola, volontariato e territorio.

Nelle motivazioni del premio si sottolinea il “costante e significativo impegno profuso a favore della comunità udinese, attraverso una testimonianza concreta di solidarietà, inclusione, gratuità e attenzione educativa verso gli studenti”. La Commissione ha inoltre evidenziato come questa esperienza rappresenti un modello virtuoso di partecipazione civica, capace di favorire l’inclusione sociale, promuovere la cultura dell’aiuto reciproco e costruire una solida rete educativa tra cittadini, istituzioni scolastiche e comunità.

Particolare rilievo è stato attribuito alla continuità dell’attività e all’impatto positivo che il progetto ha saputo generare, affiancando ad ogni alunno un adulto volontario che lo segue nel fare i compiti e traducendosi in una presenza stabile, attenta e generosa.

La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà il 12 luglio, in occasione della Solennità dei Santi Patroni Ermacora e Fortunato.