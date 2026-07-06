Lavoro nero, nei guai negozio di articoli per la casa a Gorizia

Lavoro irregolare e rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nei guai un negozio di articoli per la casa di Gorizia.

Lavoro irregolare e rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nei guai un esercente di Gorizia, titolare di un negozio di articoli per la casa. Gli ispettori del lavoro, nel corso di accertamenti ispettivi condotti in città, hanno sospeso una impresa esercente commercio al dettaglio di articoli per la casa. Gli ispettori hanno trovato, intenti a sistemare la merce negli scaffali del negozio, tre lavoratori di cui due in nero.

L’impresa era anche priva del DVR (documento di valutazione dei rischi). Per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale il titolare dell’attività commerciale, di origine cinese, sarà chiamato ad elaborare il DVR, a regolarizzare i due lavoratori irregolari, oltre a pagare una somma aggiuntiva di 5mila euro.

All’impresa, che occupa complessivamente 8 lavoratori asiatica, verranno applicate ulteriori sanzioni sia in materia di sicurezza che in tema lavoro irregolare per complessivi 8.478 euro.