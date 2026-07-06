Il comando provinciale carabinieri di Pordenone rinforza il proprio organico con l’arrivo di sei nuovi militari.

Sicurezza, a Pordenone arrivano i rinforzi: il Comando provinciale dei carabinieri di Pordenone ha ulteriormente potenziato il dispositivo di controllo del territorio con l’immissione in servizio di sei nuovi militari. Il personale è stato recentemente assegnato alla provincia pordenonese.

Il comandante provinciale, colonnello Emanuele Spiller, ha accolto i giovani militari sottolineando l’alto valore etico e professionale della missione affidata loro, con particolare riferimento al rispetto profondo dovuto ai cittadini.

Nel rivolgere il proprio benvenuto alle nuove risorse, Spiller ha richiamato il significato profondo dell’uniforme: “Siete qui oggi per intraprendere una carriera di grande valore e responsabilità. Entrare a far parte dell’Arma dei carabinieri significa essere chiamati a servire con dedizione e onore, al fianco dei cittadini e per la sicurezza di tutti”.

I sei militari, al termine dell’iter formativo previsto, hanno espresso profonda motivazione e prontezza nell’assumere il servizio. I carabinieri sono già operativi.