La banda comunale Santa Cecilia Aps di Precenicco ha festeggiato il suo 45esimo anniversario con una serata davvero speciale.

La banda comunale Santa Cecilia Aps di Precenicco ha festeggiato il suo 45esimo anniversario, regalando al numeroso pubblico accorso una serata ricca di emozioni, ricordi e riconoscimenti.

Tra i momenti più significativi, il conferimento del sigillo del consiglio regionale al presidente del sodalizio, Maurizio Biasutti, da parte del presidente dell’assemblea regionale, Mauro Bordin. Un riconoscimento che testimonia il ruolo che la Santa Cecilia ha saputo ricoprire in oltre quattro decenni di attività.

“Le bande sono parte integrante delle comunità e contribuiscono a creare quel senso di appartenenza che è fondamentale”, ha sottolineato Bordin.

Il presidente del Cr Fvg ha, poi, condiviso anche un ricordo personale: “Guardando quelle immagini mi sono tornate in mente le tante volte in cui ho incrociato la banda, fin da quando arrivavo alle scuole medie con il professor Comisso, che allora ne era il maestro. La banda è una famiglia allargata nella quale si cresce insieme. Dopo 45 anni siamo ancora qui, con una formazione importante che continua a dare tanto al territorio”.

L’esibizione della banda giovanile.

La serata si è aperta con l’esibizione della banda musicale giovanile di Precenicco, diretta dal maestro Daniele Zamarian, seguita dal concerto della banda comunale diretta dal maestro Cristian Arnas e che ha proposto un programma apprezzato dal numeroso pubblico presente.

Il presidente Biasutti ha ripercorso la storia del sodalizio ricordando le persone che, in questi 45 anni, hanno contribuito con passione, impegno e spirito di volontariato alla crescita della realtà musicale. Numerosi gli interventi istituzionali che hanno arricchito la cerimonia. A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato Edi Pozzetto, mentre don Samuele ha richiamato il valore umano e sociale dell’associazione. Presente anche il presidente regionale di Anbima Friuli Venezia Giulia, Pasquale Moro.