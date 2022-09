Alla Meloni piace il frico, bagno di folla al Friuli Doc

Giorgia Meloni a Friuli Doc.

Bagno di folla per Giorgia Meloni a Friuli Doc: un appuntamento organizzato dal coordinamento regionale del partito, guidato da Walter Rizzetto, che si è trasformato in una “passeggiata” tra ali di folla. Niente di nuovo, in verità: nel 2018, quando in Friuli la Lega fu il partito più votato, la stessa cosa capitò a Matteo Salvini.

Quest’anno invece è la volta di Giorgia Meloni: atterrata a Ronchi dei Legionari con un’ora di ritardo rispetto al previsto, la leader di Fratelli d’Italia ha trovato ad attenderla in albergo alcuni inviati del Daily Mail, in Italia per intervistare quella che tutti indicano come “futuro presidente del Consiglio”.

Poi, dopo le 21, via tra la folla, dall’hotel Astoria agli stand di Friuli Doc, rigorosamente scortata dai vertici regionali del partito (sono stati notati, tra gli altri, Luca Ciriani, Claudio Giacomelli, Roberto Menia): un tragitto tutt’altro che scorrevole, tra richieste di selfie, botta e risposta improvvisati, incoraggiamenti vari. Insomma, il classico repertorio che spetta di volta in volta al personaggio politico sulla cresta dell’onda.

Al castello, secondo quanto previsto dagli stessi organizzatori, erano attese un centinaio di persone, ma alla fine ad attendere l’arrivo della Meloni ce n’erano decisamente di più. Quel che è certo, è che la leader di Fratelli d’Italia, visto che c’era, si è fermata ad assaggiare il frico, accompagnato da un bicchiere di spritz. Pare abbia apprezzato.