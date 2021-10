L’azienda Demar Caffè riconosciuta marchio storico dal Ministero.

La Demar Caffè di Udine entra nell’Olimpo del “Made in Italy”. La torrefazione del capoluogo friulano, infatti, ha appena ricevuto il riconoscimento di “Marchio Storico”, rilasciato dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale del Ministero dello Sviluppo Economico. È la terza azienda del Friuli Venezia Giulia a potersi fregiare di questa importante denominazione e una della 225 italiane (15 quelle operative, come la Torrefazione Demar Caffè, nel settore del caffè).

“È una grande soddisfazione per noi – spiega la titolare, Edda Floreani, tra l’altro fresca di nomina a Cavaliere della Repubblica, che gestisce l’azienda di famiglia con i suoi due figli, Daniele e Stefano De Marchi -. Scavando nei nostri archivi siamo riusciti a raccogliere tutta la documentazione richiesta dal Mise per ottenere il prestigioso riconoscimento. Difatti, la Demar ha registrato il proprio marchio nel 1994, ma è operativa dal 1968 senza alcuna interruzione nella gestione e nella produzione da parte della stessa (la nostra) famiglia. Così abbiamo avuto la certificazione dello svolgimento di oltre 50 anni di attività continuativa dimostrata, come richiesto dal Decreto del febbraio 2020 che riconosce i “Marchi Storici Italiani”. La domanda è stata presentata a febbraio 2021 e, pochi giorni fa, ci è stata comunicata l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale”.

