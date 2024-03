Diemme è pronta a riaprire il locale Dall’Ava in via Rialto

Il Caffè Diemme di via Rialto a Udine.



La società Diemme Industria Caffè Torrefatti s.p.a., tramite la sua controllata DXP S.r.l., è pronta a riaprire il locale a marchio Caffè Diemme Italian Attitude di Udine in via Rialto 2/E, che quattro anni fa era stato concesso in licenza d’uso al gruppo Dall’Ava. Alcuni giorni fa, infatti, il Tribunale ha dichiarato il fallimento della “Prosciutterie srl”, collegate al marchio “Dok dall’Ava” e a sei locali in Friuli (di cui appunto due a Udine, due a San Daniele e due a Palmanova).

Il 18 Giugno 2020 era infatti stato sottoscritto un contratto di licenza di uso del marchio “CAFFÈ DIEMME ITALIAN ATTITUDE” a favore di Prosciutterie srl esclusivamente per il locale di via Rialto al civico 2/E, che la società Dxp srl si è dichiarata pronta a riaprire.

“Siamo molto dispiaciuti che il progetto di Dok Dall’Ava abbia avuto questo drammatico epilogo – dichiara Giannandrea Dubbini, presidente della Diemme Industria Caffè Torrefatti spa di Albignasego (Padova) -. Da quattro anni avevamo sottoscritto con loro un contratto di licenza d’uso del marchio di nostra proprietà ed il locale di Udine, ceduto a “Prosciutterie S.r.l. con un patto di riservato dominio, è uno dei nostri fiori all’occhiello. Per questo, e soprattutto per tutelare le persone che vi lavoravano, sarà nostra premura tornarne in possesso e riaprirlo quanto prima”.