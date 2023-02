Elezioni a Udine, il candidato De Toni presenta il nuovo simbolo

Il simbolo del candidato De Toni per le elezioni di Udine.

Cambiamento, sostenibilità, molteplicità e innovazione. Quattro semplici parole che racchiudono però tutto il senso dell’impegno politico e della volontà “di ri-colorare con positività e nuova speranza quel grigiore a cui Udine si è dovuta accontentare negli ultimi cinque anni”.

Si può riassumere così, usando le parole del candidato a primo cittadino, Alberto Felice De Toni, sostenuto da un’ampia coalizione in alternativa al centrodestra, il nuovo logo della lista “De Toni sindaco” in vista delle prossime consultazioni amministrative del 2 e 3 aprile. Una coalizione “nuova, un laboratorio originale” che il candidato definisce “a tridente” perché riunisce il centrosinistra con Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, il centro liberale-democratico-riformista con il Terzo Polo, e numerose forze civiche e autonomiste che hanno dato vita alla lista che porta il suo nome.

Quattro petali per quattro parole chiave

Il simbolo scelto, «magicamente universale» come lo ha definito il leader della coalizione, è composto da quattro petali di diverse gradazioni di verde, a rappresentare appunto le quattro parole chiave che guideranno la coalizione. “Quattro – chiarisce De Toni – come anche le sfide che vogliamo far vincere agli udinesi insieme a noi, ovvero quella ambientale, economica, sociale e politica. Ma anche, visto che saranno quattro i simboli presenti sulla scheda elettorale sotto il nome del candidato – prosegue – , come rappresentazione di quella molteplicità di idee ed energie di cui abbiamo bisogno per affrontare i tanti problemi che affliggono la città di Udine”.

E proprio la sfida al cambiamento è stata declinata sul logo nei colori blu e verde, il primo a rappresentare la rivoluzione digitale e il secondo quella ambientale. Altri due temi, questi, che faranno da perno a tutto il programma della coalizione. «Le persone fanno la differenza – conclude il candidato – e il futuro appartiene a chi sa immaginarlo. Due slogan che ho fatto miei da sempre e che ora vorrei potessero valere anche per gli e le udinesi. C’è voglia di speranza, non rassegnazione. Questo vogliamo portare».

I banchetti in città

Il nuovo logo sarà presente già a partire da domani, sabato 4 febbraio, nei materiali a disposizione dei primi banchetti della lista “De Toni sindaco”. Dei punti di ascolto e di raccolta di pareri, suggerimenti, proposte che potranno arrivare direttamente dai cittadini. Il primo appuntamento è nel quartiere San Paolo (via San Paolo 33) dalle 8 alle 20, ma i banchetti della lista saranno presenti ogni sabato in diverse zone della città e si aggiungono alle tante altre presenze sul territorio che stanno già organizzando e organizzeranno tutte le forze civiche e politiche che sostengono la candidatura di De Toni.