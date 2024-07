I prossimi eventi al castello di Udine.

Dopo i primi tre appuntamenti con Canto Libero, il giovane rapper Nayt e la nuova star della stand up comedy Eleazaro Rossi, la rassegna artistica al Castello di Udine si conclude con un tris d’assi che calcherà il palcoscenico da lunedì 15 luglio a sabato 20 luglio: Roberto Saviano, Alice e i mitici Incognito.

Lunedì 15 luglio il Castello di Udine ospiterà l’unica data nell’intero Triveneto di “Appartenere”, il Recital di Roberto Saviano che accompagna lo spettatore attraverso un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale. Scrittore, giornalista e sceneggiatore, Saviano è una delle firme più conosciute, apprezzate e anche discusse del panorama nazionale, che ha collaborato pure con le principali testate internazionali (dal New York Times al The Guardian, passando per El Pais, Der Spiegel e tanti altri). Utilizza la letteratura e il reportage per raccontare la realtà economica, di territorio e d’impresa della camorra e della criminalità organizzata in senso più ampio.

Martedì 16 luglio sarà la volta di Carla Bissi, conosciuta da tutti con il nome d’arte Alice, forlivese di nascita e udinese di adozione, ovvero una delle voci più carismatiche, autorevoli e amate dell’intero panorama musicale italiano, che non finisce mai di stupire, rinnovarsi e migliorarsi. Accompagnata sul palco da Carlo Guaitoli, Antonello D’Urso e Chiara Trentin, Alice presenterà dal vivo “Master Songs”, il nuovo concerto in cui propone alcuni dei brani a lei più cari e significativi della propria produzione musicale, sempre di più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali, poetici. Oltre alle proprie composizioni, Alice riserva una particolare attenzione alla canzone d’autore, con brani di Battiato, De André, Guccini, De Gregori, Dalla, Fossati, Camisasca, Di Martino, di cui si fa interprete col desiderio di coglierne e condividerne l’essenza. Musicherà inoltre alcune poesie di Pier Paolo Pasolini, Pierluigi Cappello e Maria Di Gleria Sivilotti.

Il gran finale è previsto per sabato 20 luglio con il concerto degli Incognito, uno tra i più importanti e influenti gruppi della scena soul funk mondiale che sono le superstar internazionali della rassegna e guideranno il pubblico in un coinvolgente viaggio musicale, condotto dal mitico Jean Paul “Bluey” Maunick, nel repertorio creato dal 1976 a oggi che è stato una autentica fonte di ispirazione per migliaia di musicisti in tutto il mondo.

I tre spettacoli inizieranno sempre alle ore 21:00 (apertura porte ore 19:30) e i biglietti sono ancora acquistabili online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e la sera dello spettacolo anche alla cassa posizionata sotto la Loggia San Giovanni in piazza Libertà.