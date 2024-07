Doriano Pizzin era caduto da sei metri mentre tentatava di entrare nella sua casa a Staranzano.

E’ morto all’ospedale di Cattinara Doriano Pizzin, farmacista in pensione di 69 anni, dopo una tragica caduta dal balcone del secondo piano della propria casa a Staranzano. L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, mentre Pizzin tentava di accedere al proprio appartamento dall’esterno, situato in viale Ottone Zanolla, per raggiungere l’anziana madre invalida dopo essersi trovato chiuso fuori senza le chiavi.

La caduta da un’altezza di sei metri ha provocato gravi traumi cranici e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori che lo hanno intubato sul posto, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Dopo essere stato trasportato d’urgenza al Cattinara, Doriano è rimasto in bilico tra la vita e la morte per diverse ore, fino a venerdì.

Doriano Pizzin era una figura benvoluta nella comunità. Uomo di grandi doti umane, era conosciuto per la sua disponibilità e bontà d’animo, che gli avevano fatto guadagnare il rispetto e la fiducia di molti. Dopo una carriera quasi ventennale presso la farmacia “All’Orso Bianco” di Corso Italia a Gorizia, aveva anticipato la pensione per dedicarsi completamente alla cura della madre.