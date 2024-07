Incidente in moto a Verzegnis, in località Sella Chianzutan.

Sono gravi le condizioni dell’uomo coinvolto questo pomeriggio in una brutta caduta in moto in località di Sella Chianzutan, a Verzegnis. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime informazioni sembra che non siano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno riscontrato la gravità della situazione. L’uomo ha riportato diversi traumi e dopo averlo stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso.

Nel pomeriggio altri due motociclisti, un uomo e una donna sono rimasti feriti in un incidente lungo la Strada Regionale 463, all’altezza di Villanova di San Daniele.