Da ex birrificio a luogo di formazione: alla scoperta dell’Its Academy

L’amministrazione di Udine in visita all’Its Academy

Nella mattinata di lunedì 3 marzo, il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, accompagnato dall’Assessore a Istruzione e Università Federico Pirone e dall’Assessore all’Urbanistica ed edilizia privata Andrea Zini hanno fatto visita all’Its Academy, il nuovo complesso di formazione post diploma realizzato dalla Fondazione ITS Malignani e dal gruppo Danieli.

“Oggi siamo venuti in visita all’ITS Academy, una realtà bellissima sul piano dell’architettura e all’avanguardia sul piano dei laboratori di meccatronica e design, ma anche un esempio di modernità, funzionalità, che fornirà agli studenti la location migliore per immergersi in una formazione tecnica superiore di altissimo livello”, ha dichiarato il sindaco Alberto Felice De Toni. “Si tratta di una realtà di prestigio – ha proseguito – per Udine, per il Friuli, ma anche per l’Italia, un esempio di come si possa utilizzare al meglio le risorse per la formazione dei nostri giovani e renderli protagonisti del mondo del futuro, un luogo di formazione moderno e rivolto a un futuro sempre più digitale, in cui la specificità delle conoscenze sarà sempre più fondamentale”.

Da ex birrificio a luogo di formazione.

“La trasformazione dell’ex birrificio Dormisch in un luogo di formazione all’avanguardia qual è il nuovo complesso ITS è un ottimo esempio di rigenerazione urbana. Come amministrazione abbiamo voluto fare il possibile per accelerarne l’apertura. Il nuovo Centro Villalta, in cui le attività didattiche sono già iniziate, è un edificio costruito all’insegna della sostenibilità, della modernità degli spazi, dell’accessibilità. Siamo sicuri svolgerà un ruolo fondamentale nel rilancio del ruolo di Udine come un polo d’innovazione e sostenibilità”, le parole dell’Assessore all’Urbanistica Andrea Zini.

“L’obiettivo che la nostra città si è posta è confermarsi tra i poli attrattivi per la formazione e per il lavoro, una città in cui l’innovazione è protagonista della crescita dei giovani. In questo quadro il ruolo dell’Its, che coinvolge anche diverse realtà produttive della nostra regione e fornisce una formazione all’avanguardia, è assolutamente rilevante – ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Federico Pirone – . Udine e il Friuli, grazie anche alla riqualificazione di un luogo simbolo come l’ex Dormisch, trasformato in un polo di formazione all’avanguardia in regione e in Italia, avranno la possibilità di offrire un contesto dinamico e in evoluzione per le nuove generazioni di studenti”.