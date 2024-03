Fiaccolata per Ezechiele Mendoza, ucciso a Udine a Capodanno.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla mamma, Daysi Feliciano, e organizzata da amici e familiari per ricordare, nel giorno in cui avrebbe compiuto 32 anni, Ezechiele Mendoza Gutierrez, il giovane di origine dominicana ucciso al Laghetto Alcione la notte di Capodanno,

L’iniziativa è prevista per domani, martedì 26 marzo, alle 18 con ritrovo proprio fuori dal locale della tragedia, in via dei Prati. Poi, in auto, i partecipanti si sposteranno in via Pola da dove partirà la fiaccolata a piedi, passando per via Brioni e via Spalato, davanti al carcere. Un modo per ricordare Ezechiele e chiedere giustizia. Gli organizzatori sottolineano che si tratta di “una camminata pacifica ricordando l’energia, l’amore che, ci ha regalato col suo animo fanciullesco e che purtroppo ci è stato violentemente portato via, troppo presto. Come avrebbe voluto Ezequiele ci concentreremo nel promuovere la convivialità, la non violenza, la fratellanza e l’amore incondizionato, con frasi, manifesti, candele nel suo ricordo”.