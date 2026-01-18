Forza Nuova torna in strada a Udine: passeggiata per la sicurezza in via Melegnano

Proseguono a Udine le “passeggiate per la sicurezza” organizzate da Forza Nuova, che da alcune settimane sta promuovendo iniziative simili in diversi quartieri della città. Dopo l’ultima manifestazione in via Chisimaio, i militanti si sono ritrovati ieri sera tra via Melegnano, via Marsala e le strade limitrofe.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione su una zona che, a loro dire, sarebbe segnata da problemi di spaccio, degrado urbano e insicurezza, fattori che avrebbero compromesso la tranquillità di un tempo.

Nel mirino di Forza Nuova c’è soprattutto l’attuale amministrazione comunale di centrosinistra, accusata di non essere riuscita a garantire un adeguato controllo del territorio. Critiche vengono rivolte anche al centrodestra, ritenuto incapace, in passato, di produrre un cambiamento significativo in materia di ordine pubblico.

“Invitiamo quindi il popolo udinese a unirsi a questa iniziativa, rimasta l’unica per contrastare la delinquenza – fanno sapere gli organizzatori – . Perché dove c’è il popolo non ci può essere degrado.