Lavori sull’autostrada A23: chiuso il tratto tra Gemona e Carnia

La chiusura sull’autostrada A23.

Disagi alla circolazione sulla A23 Udine-Tarvisio nelle notti di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026. Per consentire interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza, sarà infatti chiuso al traffico il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione Tarvisio, dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo.

La chiusura, comunicata da Autostrade per l’Italia, riguarda esclusivamente la carreggiata nord verso Tarvisio. Durante le fasce orarie interessate, i veicoli in transito dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Gemona Osoppo e proseguire lungo la viabilità ordinaria.

Il percorso alternativo prevede di imboccare la SP49 Osovana in direzione Gemona, quindi la SS13 Pontebbana verso Tarvisio e successivamente la SS52 Carnica in direzione Tolmezzo, per rientrare in A23 allo svincolo di Carnia. I lavori rientrano nel programma di manutenzione periodica delle infrastrutture autostradali, finalizzato a garantire maggiori standard di sicurezza per gli utenti della strada.