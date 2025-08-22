Friuli Doc inizia a prendere forma: montati i primi allestimenti  

Allestite le prime strutture per Friuli Doc.

A tre settimane dall’inaugurazione ufficiale di Friuli Doc, la più importante manifestazione enogastronomica della Regione sta già iniziando a prendere forma con gli allestimenti delle prime strutture nel cuore del centro storico udinese.

L’Amministrazione comunale ha infatti dato mandato di procedere con il montaggio delle prime tensostrutture che ospiteranno le eccellenze enogastronomiche del territorio regionale. Piazza Venerio è la prima tappa del percorso di avvicinamento alla kermesse e già questa mattina si è proceduto con l’allestimento dei primi tendoni della manifestazione.

A piazza Venerio seguiranno all’inizio della prossima settimana le operazioni sul piazzale del Castello e in largo ospedale Vecchio, mentre nei primi giorni di settembre sarà la volta delle altre location cuore dei festeggiamenti come piazza XX settembre, via Mercatovecchio, piazza Matteotti e dopo l’allargamento della mappa per la trentunesima edizione, anche piazza Primo Maggio.

“Il trentunesimo anno di Friuli Doc è la continuazione di un percorso inaugurato lo scorso anno con la trentesima edizione. Con il coinvolgimento a tutto tondo di piazza Primo Maggio realizzeremo una manifestazione ampia, con location nuove, che favorisca il pieno godimento della kermesse per i turisti e i visitatori da fuori regione”, spiega Alessandro Venanzi, Vicesindaco e Assessore ai grandi eventi Alessandro Venanzi. “Abbiamo voluto ottimizzare anche l’organizzazione e il cronoprogramma degli allestimenti, prendendoci decisamente d’anticipo”.



