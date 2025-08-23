Esce di strada con la moto e finisce contro il muretto: muore un 58enne

La vittima è Gianpietro Plozner, 58enne residente a Raveo.

Incidente mortale nella serata di venerdì 22 agosto dove un uomo ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada lungo l’arteria che collega Tolmezzo a Villa Santina. La vittima è Gianpietro Plozner, 58enne residente a Raveo.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 22. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Purtroppo, per il centauro non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.