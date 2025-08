Per Friuli Doc Giardin Grande diventa palestra a cielo aperto: torna il Villaggio dello Sport

Il Villaggio dello Sport a Friuli Doc.

Dopo il successo della prima edizione, torna a Udine l’appuntamento con il Villaggio dello Sport, che dall’11 al 14 settembre animerà piazza Primo Maggio in occasione della 31ª edizione di Friuli Doc, la più grande rassegna enogastronomica della regione.

Per quattro giorni, Giardin Grande si trasformerà in un’arena a cielo aperto dove oltre venti discipline sportive e numerose associazioni del territorio si presenteranno al pubblico, offrendo dimostrazioni, attività pratiche ed esperienze dirette per bambini, ragazzi e adulti.

Se nel 2024 erano stati protagonisti sport come calcio e pallavolo, quest’anno l’iniziativa si amplia: saranno coinvolte tutte le realtà sportive che operano nel Comune di Udine. Le associazioni potranno partecipare sia con dimostrazioni pratiche che con spazi informativi. Le discipline presenti andranno dall’atletica al rugby, dalla ginnastica al taekwondo, passando per yoga, scacchi, skateboard, ciclismo, judo, karate, volley, tennistavolo e molte altre.

“Udine finora non ha mai avuto una vera festa dello sport – spiega l’assessora allo Sport, Chiara Dazzan –. Friuli Doc è l’occasione perfetta per creare un evento gratuito, inclusivo e visibile, dove ogni realtà sportiva del territorio possa avere la propria vetrina”. Dopo la “prova generale” dello scorso anno, aggiunge l’assessora, “ora si entra davvero a regime: chiunque voglia partecipare potrà farlo”.

Le società potranno animare aree sportive tematiche oppure allestire uno stand informativo, in base alla natura e alle esigenze della disciplina. Per facilitare la partecipazione di realtà con numerosi tesserati, sono stati coinvolti anche i comitati provinciali delle federazioni sportive, in un modello di collaborazione pubblico-privato che, sottolinea Dazzan, “valorizza il lavoro quotidiano di centinaia di volontari e tecnici“.

Ma l’assessora mette l’accento anche su un altro aspetto dell’iniziativa: “Lo scorso anno – racconta – il contatto diretto tra le associazioni ha fatto nascere nuove sinergie e progetti condivisi. È questo il valore aggiunto: più rafforziamo la rete tra realtà locali, più arricchiamo l’offerta per i cittadini”.

Pubblicato l’avviso per le adesioni: domande entro il 18 agosto

Le associazioni interessate a partecipare possono farlo presentando domanda entro il 18 agosto, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Udine e inviandolo all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.udine.it. L’assegnazione degli spazi avverrà in base all’ordine di arrivo delle richieste, fino a esaurimento delle aree disponibili.