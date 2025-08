Trovato agonizzante sulla Opitergina, l’autopsia: investito e ucciso da un’auto

L’uomo è morto perché è stato investito da un pirata della strada.

È stato investito e ucciso da un pirata della strada il 45enne residente in provincia di Pordenone, trovato in fin di vita la sera di giovedì 24 luglio lungo la strada provinciale Opitergina, a Vallenoncello. L’uomo è stato notato da alcuni passanti, riverso a terra a bordo carreggiata. Soccorso e trasportato in ospedale, è morto poco dopo.

L’autopsia, eseguita nella mattina di lunedì a 4 agosto su incarico della Procura, ha confermato la causa del decesso: l’uomo è stato investito da un veicolo. Sul corpo sono state riscontrate lesioni compatibili con un impatto. Nel sangue è stata rilevata anche la presenza di alcol. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. L’ipotesi di reato è omicidio stradale con fuga del conducente.