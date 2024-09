La Protezione Civile di Udine ora ha una drone unit.

In piazza Libertà, nel cuore di Friuli Doc, presso Gazebo della Protezione Civile è stata presentata la nuova Drone Unit del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Udine, un’innovazione che rappresenta un passo avanti significativo nelle capacità di risposta alle emergenze.

Questa unità, composta da operatori altamente qualificati, migliorerà l’efficienza e la rapidità degli interventi in situazioni critiche, come la ricerca di persone scomparse, il monitoraggio di incendi e il controllo di aree colpite da calamità naturali.

“Oggi abbiamo dato anche ufficialmente il benvenuto – ha commentato l’assessore alla Protezione Civile Andrea ZIni, presente assieme al vicesindaco Alessandro Venanzi e all’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano – a cinque nuovi volontari, che si sono iscritti nel corso di quest’anno. Sono persone che hanno scelto di dedicare il loro tempo e le loro energie al servizio della comunità, dimostrando un impegno encomiabile verso la sicurezza e il benessere di tutti noi. Come amministrazione comunale – ha aggiunto – non possiamo che ringraziare loro, così come tutti i volontari della protezione civile per il prezioso lavoro che svolgono assiduamente in ogni momento di bisogno”.