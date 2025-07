Udine si prepara per la prima edizione della Friuli Doc Run.

Una Regione con tanta storia da raccontare, tradizioni da scoprire che si sono fatte strada e hanno trovato spazio in tante manifestazioni, tra queste Friuli DOC, l’evento enogastronomico più atteso del Friuli-Venezia Giulia, capace di raccontare le eccellenze vinicole e gastronomiche. Un connubio sempre più vivo, quello tra sport e tradizioni del territorio, nasce così, all’interno di Friuli DOC, la Friuli DOC RUN, manifestazione podistica di 1, 5 e 10 km su strada frutto della collaborazione tra Asd Promorun e Maratonina di Udine.

Promorun si conferma, dunque, eccellenza podistica nazionale, che organizza con successo Corri Trieste, Corsa dei Castelli e, in concomitanza con quest’ultima, giunta ormai alla terza edizione, la International Road Race Running Match U23, terreno di sfida sulla per le nazionali europee. Accanto alle manifestazioni principali, anche eventi a carattere non agonistico e Family Run, con l’obiettivo di promuovere l’importanza dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale. Friuli DOC RUN è un evento voluto da Comune di Udine Regione Friuli-Venezia Giulia e Comitato Provinciale Fidal di Udine, con l’approvazione del Comitato Regionale FVG.

Friuli DOC – La festa eno-gastronomica del Friuli-Venezia Giulia

Friuli DOC 2025, accompagnata dal motto «Vini – vivande – vicende – vedute», si terrà dal 11 al 14 settembre a Udine, con una edizione che promette di essere ricca di eventi enogastronomici e culturali. Si tratta del più importante evento regionale di promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio, con stand dedicati ai vini, ai piatti tipici e ai prodotti artigianali. All’interno di questo ricco programma, per la prima volta è stato inserito un evento sportivo, una gara podistica a carattere agonistico.

La gara – Friuli DOC RUN

Sabato 30 agosto, al calar della sera, si susseguiranno le partenze delle cinque gare. Le prime a sfidarsi sulla distanza di 5 km saranno le donne master che gareggeranno insieme agli uomini master M65 ed oltre. Successivamente, saranno gli uomini master (fino a M60) a contendersi la vittoria sulla distanza di 5 km. Le gare master sono aperte a tutti ma con un numero massimo di 200 partecipanti.

I riflettori si accenderanno poi sui 30 atleti élite, impegnati, anch’essi, sulla distanza di 5 e 10 km, rispettivamente per le donne, con tempo di accredito inferiore o uguale a 18’00”/5 km, e gli uomini, con tempo di accredito inferiore o uguale a 34’00”/10 km.

Per tutti, percorso interamente nel bellissimo centro cittadino di Udine, città storicamente considerata capoluogo friulano, su un anello di un chilometro, da ripetere 5, per i master e le donne élite, o 10 volte, per gli uomini élite, e la possibilità di assistere alla sfida tra i migliori atleti italiani e internazionali.

Per i più piccoli

Dopo la gara élite femminile, sarà il turno di 200 atleti più piccoli (nati dal 2013 al 2015), che dovranno completare un giro intero, dunque, sulla distanza di 1 km e la cui partecipazione sarà totalmente gratuita. I giovani atleti saranno invitati ad accompagnare in griglia i top runner, un momento molto emozionante che potrebbe gettare il seme di una nuova compagine di leve nel mondo dell’atletica.

L’impatto della manifestazione podistica

La gara si colloca in un contesto ricco di fermento culturale, che spazia dalla conoscenza del territorio, alla storia, alle tradizioni della buona tavola e del buon vino locale. Un ritorno di immagine, per la Regione, che passerà dalle grandi testate giornalistiche sportive nazionali, come Corriere dello Sport, Tuttosport, Gazzetta dello Sport, Correre, ma anche dalle reti nazionali, come, ad esempio, Rai Sport.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla gara master ed élite (con tempo di accredito inferiore o uguale a 18’00”/5 km per le donne e 34’00”/10 km per gli uomini) sono aperte online alla quota fissa di 20 €. La partecipazione alla competizione 5k élite donne e 10k élite uomini sarà consentita previa approvazione del Comitato Organizzatore. Sarà possibile iscriversi sul posto in caso di disponibilità di pettorali (numero massimo 200 per ciascuna delle gare master e 30 per ciascuna delle gare élite). Le iscrizioni alla gara dei più giovani saranno gratuite ed aperte ad un massimo di 200 partecipanti.