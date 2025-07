Presentato il programma della 29esima stagione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Archiviata una Stagione 2024/25 più che positiva (+15% di pubblico rispetto alla precedente), la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine presenta oggi il programma della XXIX Stagione firmato dai direttori artistici Paolo Cascio (Musica), Fiorenza Cedolins (Opera, Operetta e Danza) e Roberto Valerio (Prosa): un cartellone ricchissimo, variegato, attento a soddisfare un pubblico ampio, eterogeneo e quanto mai esigente: una “famiglia” di oltre 60.500 spettatori (questo il dato registrato nella scorsa Stagione, escludendo gli appuntamenti collaterali) appassionati e presenti.

“Abbiamo da poco chiuso con grande soddisfazione una Stagione ricca di contenuti e di spunti di riflessione, ma anche di svago e di divertimento per il nostro pubblico – sottolinea il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Paolo Vidali -. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la nostra proposta, per essere sempre più un punto di riferimento per il territorio, un luogo di incontro e di scambio culturale aperto e, soprattutto, libero. L’impegno della Fondazione cresce di anno in anno, e mi auguro che la Città e il Territorio continuino a seguirci in questa difficile sfida. Ringrazio i nostri direttori per l’alto valore delle loro proposte artistiche e tutta la squadra del Teatro che fa funzionare al meglio, Stagione dopo Stagione, questa macchina meravigliosamente complessa”.

Nel corso degli otto mesi di programmazione previsti – da ottobre 2025 a maggio 2026 – saranno 60 gli appuntamenti in cartellone – contro i 56 della scorsa Stagione – e 90 le alzate di sipario fra Prosa, Musica, Opera, Operetta, Danza, Lezioni di Storia, Lezioni di Scienze e altre importanti novità: un record assoluto cui si aggiungono laboratori di piccola scenografia teatrale, spettacoli itineranti, incontri, conferenze di approfondimento.

Le novità in programma.

Tra le proposte del cartellone 2025/26, spicca in ordine di tempo la prima assoluta de L’uomo, la bestia e la virtù, commedia onirica di Luigi Pirandello per la regia di Roberto Valerio con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese: una produzione dei Teatri di Pistoia realizzata in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che giovedì 16 ottobre inaugurerà ufficialmente la XXIX Stagione. Durante la presenza della Compagnia a Udine, non mancheranno prove aperte e incontri per vedere come nasce un grande spettacolo.

Per la Musica, significativa novità è il progetto di residenza dell’Orchestra Mozart diretta da Daniele Gatti. La leggendaria formazione fondata nel 2004 da Claudio Abbado sarà di casa nel nostro Teatro per preparare il programma musicale che presenterà al nostro pubblico, in prima assoluta, il 3 dicembre, e che poi porterà in altre città italiane: un entusiasmante viaggio da Haydn a Prokof’ev e Stravinskij. Anche in questo caso ci saranno prove aperte e incontri con giovani musicisti del territorio.

Per quanto attiene l’Opera, l’Operetta e la Danza, il Giovanni da Udine sarà il primo palcoscenico italiano ad ospitare l’operatic musical 55 secondi, progetto ideato da Fiorenza Cedolins, prodotto dall’Istituzione Musicale e Sinfonica del FVG esostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: un evento di grande respiro, emozionante e coinvolgente, con oltre ottanta cantanti, musicisti e ballerini – molti dei quali eccellenze del nostro territorio come la FVG Orchestra e il Coro del Friuli Venezia Giulia – in scena nella data simbolica del 6 maggio per condividere con il pubblico il 50mo anniversario del Terremoto.

Ma saranno tante altre ancora le ricorrenze che potremo celebrare insieme: il Santo di Assisi, di cui nel 2026 ricorrono gli 800 anni dalla morte, sarà al centro di una conferenza dal titolo San Francesco con l’amatissimo professor Alessandro Barbero (18 novembre) e dell’intenso spettacolo impreziosito da musica dal vivo di Simone Cristicchi, Franciscus (29 gennaio).

Il tradizionale Concerto di San Silvestro sarà poi tutto dedicato a Johann Strauss figlio nel 200mo anniversario della nascita, mentre con il raffinatissimo pianista Pierre Laurent Aimard (22 gennaio) festeggeremo il centesimo compleanno di uno dei massimi compositori viventi, György Kurtág. Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne(25 novembre), la conferenza concerto Dialogo sull’Amore e Morte si promette di sensibilizzare, attraverso la musica, soprattutto il pubblico dei giovani su un tema di tragica, cogente attualità. Il 27 gennaio, nella giornata che celebra in tutto il mondo le vittime della Shoah, potremo ascoltare il Concerto per il Giorno della Memoria, con la FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni.

La Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe il 2 novembre presenterà al Giovanni da Udine lo spettacolo Nel cuore della realtà, per la regia e drammaturgia di Claudio de Maglio: un omaggio a Pier Paolo Pasolini nella data che segna il 50mo anniversario della morte.

Più ricca che mai la parata di stelle che calcheranno il palcoscenico del Giovanni da Udine. Per la Prosa, saranno innumerevoli i beniamini del pubblico nei 25 appuntamenti in cartellone fra commedie brillanti e noir, musical dai notevoli effetti speciali come Cantando sotto la pioggia – con le coreografie e la regia di Luciano Cannito – e Aggiungi un posto a tavola con la guest star Lorella Cuccarini, coinvolgenti riscritture di grandi classici. Di Antonio Latella potremo ammirare Riccardo III,attesa rilettura del capolavoro diShakespearecon Vinicio Marchioni, mentre Filippo Dini sarà protagonista e regista di un altro imperdibile capolavoro assente da diversi anni dalla nostra programmazione, Il Gabbiano di Anton Cechov conGiuliana De Sio. Massimo Popolizio porterà invece in scena e reciterà nel capolavoro di Harold Pinter Ritorno a casa, spettacolo “pericolosamente” divertente, dove l’apparente leggerezza si intreccia a temi profondamente drammatici e inquietanti. La commedia brillante L’anatra all’arancia diretto da Claudio “Greg” Gregori vedrà il ritorno di Emilio Solfrizzi, mentre Giuseppe Zeno sarà presente nella prima regia teatrale di Gabriele Muccino, A casa tutti bene. La rassegna storica Tempi Unici proporrà in apertura Arrivano i Dunque e le strepitose invenzioni linguistiche di Alessandro Bergonzoni, per chiudersi con una Compagnia di teatro danza di primissimo piano, i Peeping Tom che in una doppia serata, realizzata in collaborazione con il CSS Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, presenterà lo spettacolo visionario Chroniques che esplora la fluidità del tempo e della coscienza umana intrecciando realtà, leggende e percezioni. La rassegna Teatro Insieme pensata per tutta la famiglia si aprirà con il duo comico Ale e Franz e il loro nuovo, freschissimo spettacolo Capitol’ho; mentre Lella Costa in Lisistrata per la regia di Serena Sinigaglia el’elegantissima Drusilla Foer in Venere nemica saranno le regine di Soggetto Donna.

Orchestre internazionali e interpreti contesi dalle maggiori sale da concerto del mondo costellano il cartellone di Musica, con programmi di assoluto appeal che spazieranno dal Barocco al Novecento. Fra i nomi più prestigiosi brillano Toon Koopman, clavicembalista e direttore dell’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, cui sarà affidato il concerto di apertura del cartellone musicale in programma il 25 ottobre conl’Oratorio di Handel, Athalia. E poi gli eccelsi pianisti Ivo Pogorelich, Sir András Schiff, Lilya Zilberstein, i grandissimi del podio Daniele Gatti, Sir John Eliot Gardiner, Jiri Habart, le prestigiose compagini Orchestra Mozart, The Constellation Choir & Orchestra, Savaria Symphony Orchestra, Prague Philharmonia. A partire da questa Stagione, sarà varato anche il format “Nota Bene”. Lezioni di Musica e Storia con due appuntamenti che intrecciano concerto e ascolto guidato, quest’ultimo a cura di Paolo Cascio, di altrettanti capolavori della classica. A eseguirli sarà l’Orchestra Giovanile dei Filarmonici Friulani. La finestra dedicata ai piccolissimi da 0 a 36 mesi ritornerà con tre appuntamenti di avvicinamento alla musica, in una relazione fatta di ascolto, contatto visivo, tattile, dialogo sonoro, mimica e movimento.

Il cartellone di Danza ci farà apprezzare un’autentica leggenda vivente del balletto classico e contemporaneo, la superstar Natalia Osipova – al suo debutto a Udine il 9 novembre con una performance unica, straordinario successo mondiale, Force of Nature – e reincontrare la prestigiosa compagnia monegasca Les Ballets de Monte Carlo, impegnata nell’iconica coreografia Romeo e Giulietta di Jean Christophe Maillot. Nel programma operistico spiccano le stelle del belcanto Annalisa Stroppa, perfetta Rosina nel Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini per la regia, le scene e i costumi di Pier Luigi Pizzi e la direzione di Enrico Calesso, mentre il soprano Anna Pirozzi e il tenore Yusif Eyazov saranno la sfortunata coppia di innamorati ne Il Trovatore di Giuseppe Verdi, diretti da Renato Palumbo, grande esperto del repertorio verdiano. Entrambe le produzioni sono firmate del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Il ritorno dell’Operetta è invece assicurato da due titoli sempreverdi del repertorio, La vedova allegra di Lehár per la domenica di Carnevale, e l’esotica La Bajadera di Kalmán, proposti entrambi dalla compagnia operettistica italiana Teatro Musica Novecento, con l’orchestra in buca diretta da Stefano Giaroli.

Il teatro scuola.

Inserita nel cartellone di Opera, Operetta e Danza, la conferenza concerto Dialogo sull’Amore e Morte è proposta alle scuole secondarie di secondo grado nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne(25 novembre). Riservate agli studenti, com’è ormai felice consuetudine da alcuni anni, anche le due prove generali dei capolavori operistici Il barbiere di Siviglia (19 dicembre)e Il Trovatore (16 marzo), proposte sempre in orario mattutino. Nella giornata che celebra in tutto il mondo le vittime della Shoah (27 gennaio), il cartellone di Musica proporrà con programmazione mattutina il Concerto per il Giorno della Memoria, mente per quanto attiene alla Prosa, saranno due gli spettacoli dedicati: Matteotti. Anatomia di un fascismo di Stefano Massini per la regia di Sandra Mangini (4 marzo) e La Storia. Uno scandalo che dura da diecimila anni per la regia di Fausto Cabra (9 aprile).

Le collaborazioni.

Nel nuovo cartellone non mancheranno le fortunate Lezioni di Storia (Oriente e Occidente, 5 appuntamenti) e le Lezioni di Scienze (Aria, Fuoco, Terra, Acqua, 3 appuntamenti) realizzate in collaborazione con Editori Laterza. Amatissime e seguitissime dal nostro pubblico fin dalla loro prima edizione per l’alto profilo divulgativo del progetto, saranno l’occasione per ascoltare dal vivo personalità carismatiche di chiara fama come Luciano Canfora, Vito Mancuso, Maria Giuseppina Muzzarelli, Paolo Ferri, Alessandro Vanoli, Paolo Pileri, Michela Ponzani, Daniela Silvia Pace.

Numerosi i progetti in partnership con le realtà artistiche e culturali del nostro territorio. Si avvia infatti alla sua seconda edizione Itinerari nel teatro contemporaneo, percorso condiviso da Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Udine. Rientreranno in questa rassegna Radio Argo Suite con Peppino Mazzotta,Premio Le Maschere 2024, L‘empireo per la regia di Serena Sinigaglia e Chroniques della Compagnia belga Peeping Tom, intrecciati ad altri appuntamenti in programmazione al Teatro Palamostre per la Stagione di Teatro Contatto.

CSS Teatro Stabile del Friuli Venezia GiuliaeTeatri Stabil Furlan sono anche partner della Fondazione nella rassegna Udine Città-Teatro per le Bambine e i Bambini dedicata al pubblico dei giovanissimi.

Una nuova collaborazione con Circo all’Incirca si concretizzerà invece nella messa in scena, il 22 maggio, de Gli Stessi, spettacolo circense da un’idea drammaturgica di Davide Perissutti e Roberto Magro che firma anche la regia.

Gli appuntamenti collaterali.

Completano la programmazione della XXIX Stagione gli appuntamenti collaterali che invitano il pubblico ad un incontro ravvicinato con i protagonisti della scena, esperti musicologi e critici sui programmi musicali e operistici che ritroveremo in cartellone.

Particolare segnalazione merita The Waste Land di T. S. Eliot, dialogo attoriale tra un maestro, Giuseppe Bevilacqua – ideatore artistico del progetto – e un giovane allievo, Francesco Sferrazza Papa, in programmazione il 2 novembre.

Per i giovanissimi saranno imperdibili i Laboratori di piccola scenografia teatrale condotti nel segno della creatività da Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi, e gli spettacoli itineranti Teatrovagando.

Gli abbonamenti.

La campagna abbonamenti partirà il 2 settembre 2025. Dall11 al 27 luglio sarà possibile confermare il proprio abbonamento a posto fisso – senza quindi modificare turno e posto – usufruendo di uno sconto particolare. Tale modalità sarà attiva solo online, accedendo dall’apposita sezione in homepage del sito.