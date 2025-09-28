Udine, ladri rubano orologi di lusso e forzano la cassaforte, ma è vuota

Il furto in un’abitazione di Udine.

Furto in un appartamento di via Fagagna a Udine. A denunciare l’accaduto, il proprietario dell’abitazione, un 31enne nato a Voghera ma residente in città. I ladri sono entrati nella casa tra le 17 e le 22.45 di sabato 27 settembre, forzando una finestra.

Una volta all’interno, hanno portato via alcuni orologi di pregio, il cui valore è ancora da quantificare. I malviventi hanno poi aperto con la flex la cassaforte a muro, che però è risultata vuota. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Udine, che stanno cercando di risalire ai responsabili.